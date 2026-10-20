Arbitro Bournemouth Milan: designato il fischietto del match

Bournemouth Milan, scelta la squadra arbitrale per la terza giornata del girone di Europa League in programma giovedì alle 21:00

In vista del fondamentale appuntamento di giovedì alle ore 21:00 in Europa League, la UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per il match tra Bournemouth e Milan. A dirigere la sfida in terra inglese sarà l’arbitro greco Vassilis Fotias, chiamato a gestire una gara delicata e cruciale per il proseguimento del cammino europeo dei rossoneri.

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La composizione del sestetto arbitrale

Il direttore di gara sarà affiancato da una squadra internazionale ben strutturata. I due assistenti di linea saranno i connazionali Andreas Meintanas e Michail Papadakis, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato ad Alexandros Tsakalidis. La sala VAR vedrà invece la presenza dell’olandese Dennis Higler come Video Assistant Referee, coadiuvato dall’austriaco Alan Kijas nel ruolo di AVAR.

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Il quadro completo della designazione

Arbitro : Vassilis Fotias (GRE)

: Vassilis Fotias (GRE) Assistenti : Andreas Meintanas (GRE) – Michail Papadakis (GRE)

: Andreas Meintanas (GRE) – Michail Papadakis (GRE) Quarto uomo : Alexandros Tsakalidis (GRE)

: Alexandros Tsakalidis (GRE) VAR : Dennis Higler (NED)

: Dennis Higler (NED) AVAR: Alan Kijas (AUT)