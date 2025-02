Condividi via email

Pagelle Milan Verona: tutti i voti ai protagonisti rossoneri del match contro l’Hellas giocato a San Siro

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo la gara contro il Verona

TOP: Jimenez

FLOP: Fofana

Maignan 5.5: Non molto impegnato ma in questo momento non dà sicurezza

Walker 6: Comincia bene, poi si spegne ed esce all’intervallo – 46′ Jimenez 7: Il suo ingresso cambia la partita

Thiaw 6.5: Comanda la difesa

Gabbia 6: Gestisce l’ordinaria amministrazione

Theo Hernández 6: Qualche sgroppata e nulla più

Musah 6: Si impegna moltissimo ma la qualità tecnica è quella che è

Fofana 5: Periodo di grosso appannamento – (68′ Pulisic),

Reijnders 6.5: Quando tocca palla crea pericoli

Sottil 6.5 – Il più pericoloso nel primo tempo – 46′ Leao 6.5: Entra bene anche se spesso si perde nelle sue giocate

João Félix 7: Il suo inizio di avventura al Milan è molto positivo – 87′ Terracciano sv

Gimenez 7: Non si vede molto durante il match ma è un cecchino – 81′ Abraham sv