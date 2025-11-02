Connect with us

Pagelle Milan Roma: Leao trascinatore, Maignan salva tutto

Milan Roma 1-0, vittoria di sofferenza e cuore per i rossoneri: la decide Pavlovic su assist di Leao

Rigore parato Maignan, Dybala ipnotizzato dal dischetto del rigore: Milan ancora in vantaggio

Milan Roma, occasione clamorosa sbagliata da Rafael Leao: tiro a porta vuota a botta sicura e...

Calciomercato Milan, Tare insiste per il rinnovo del titolarissimo! Contatti per chiudere, ultimissime

6 secondi ago

Leao

Pagelle Milan Roma: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo la sfida di San Siro

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo la gara contro la Roma giocata a San Siro

TOP: Leao

FLOP: Nkunku

Maignan 7: Il rigore parato decide il match

De Winter 6: Inizia male poi si riscatta

Gabbia 6: Sempre tranquillo

Pavlovic 6.5: Gol decisivo ma anche tanta solidità

Saelemaekers 6.5: Inesauribile sulla corsia, pecca un po’ di lucidità

Fofana 5.5: L’ingenuità sul rigore poteva costare cara

Modric 6.5: Non la sua miglior prestazione ma sempre fondamentale

Ricci 6.5: Altra buona prova dopo Bergamo

Bartesaghi 6.5: Molto bene sulla corsia

Nkunku 5.5: Fatica a trovare la posizione giusta – 83′ Loftus Cheek sv

Leao 7: Le sue sgroppate sono trascinanti

