Pagelle Milan Roma: Leao trascinatore, Maignan salva tutto
TOP: Leao
FLOP: Nkunku
Maignan 7: Il rigore parato decide il match
De Winter 6: Inizia male poi si riscatta
Gabbia 6: Sempre tranquillo
Pavlovic 6.5: Gol decisivo ma anche tanta solidità
Saelemaekers 6.5: Inesauribile sulla corsia, pecca un po’ di lucidità
Fofana 5.5: L’ingenuità sul rigore poteva costare cara
Modric 6.5: Non la sua miglior prestazione ma sempre fondamentale
Ricci 6.5: Altra buona prova dopo Bergamo
Bartesaghi 6.5: Molto bene sulla corsia
Nkunku 5.5: Fatica a trovare la posizione giusta – 83′ Loftus Cheek sv
Leao 7: Le sue sgroppate sono trascinanti