Pagelle Milan Lecce: Gimenez si sblocca, Rabiot giganteggia

Milan Lecce 3-0: rossoneri agli ottavi di finale di Coppa Italia

Milan Lecce, il dato sui tifosi presenti a San Siro: buona cornice di pubblico

Pulisic gol da record, nessuno come lui in Serie A: dopo la rete in Udinese Milan

Gol Nkunku, prima gioia rossonera del francese e iconica esultanza col palloncino! I rossoneri raddoppiano a San Siro

2 secondi ago

Rabiot

Pagelle Milan Lecce: tutti i voti ai giocatori rossoneri dopo il passaggio del turno in Coppa Italia

Il Milan si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia: le pagelle e i voti dei giocatori rossoneri

TOP: Rabiot

FLOP: Ricci

Maignan 6: Non ha bisogno di intervenire quasi mai

Tomori 6.5: Dimostra di essere in gran forma

De Winter 6: La prima da titolare è in controllo

Pavlovic 6.5: La sua stagione è cominciata alla grande – 79′ Odogu

Saelemaekers 7: Uno dei migliori, anche un assist a referto – 60′ Athekame 6: Prova a farsi vedere

Loftus-Cheek 6.5: Sempre fra le linee e una spina nel fianco

Ricci 5.5: Ci si aspettava qualcosa in più – 46′ Fofana 6.5: Suo l’assist per il tris

Rabiot 7.5: Gli manca davvero solo il gol, giganteggia in ogni zona

Bartesaghi 7: Grande prova dell’esterno sinistro

Gimenez 6: Sbaglia almeno tre occasioni ma si sblocca – 68′ Balentien 6: Assaggia San Siro

Nkunku 6.5: Si toglie la soddisfazione del primo gol in rossonero – 60′ Pulisic 7: Gioca solo mezz’ora ma dimostra quanto è decisivo

