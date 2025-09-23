News
Pagelle Milan Lecce: Gimenez si sblocca, Rabiot giganteggia
Pagelle Milan Lecce: tutti i voti ai giocatori rossoneri dopo il passaggio del turno in Coppa Italia
Il Milan si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia: le pagelle e i voti dei giocatori rossoneri
TOP: Rabiot
FLOP: Ricci
Maignan 6: Non ha bisogno di intervenire quasi mai
Tomori 6.5: Dimostra di essere in gran forma
De Winter 6: La prima da titolare è in controllo
Pavlovic 6.5: La sua stagione è cominciata alla grande – 79′ Odogu
Saelemaekers 7: Uno dei migliori, anche un assist a referto – 60′ Athekame 6: Prova a farsi vedere
Loftus-Cheek 6.5: Sempre fra le linee e una spina nel fianco
Ricci 5.5: Ci si aspettava qualcosa in più – 46′ Fofana 6.5: Suo l’assist per il tris
Rabiot 7.5: Gli manca davvero solo il gol, giganteggia in ogni zona
Bartesaghi 7: Grande prova dell’esterno sinistro
Gimenez 6: Sbaglia almeno tre occasioni ma si sblocca – 68′ Balentien 6: Assaggia San Siro
Nkunku 6.5: Si toglie la soddisfazione del primo gol in rossonero – 60′ Pulisic 7: Gioca solo mezz’ora ma dimostra quanto è decisivo