Pagelle Milan Fiorentina: Modric fondamentale, Leao decisivo

Milan news 24

Published

36 minuti ago

on

By

Modric

Pagelle Milan Fiorentina: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il match contro la Viola

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo il match contro la Fiorentina giocato a San Siro

TOP: Modric

FLOP: Athekame

Maignan 6: Buona parata sul gol subito, sfortunato insieme a Gabbia

Tomori 5.5 – Si distrae troppo spesso

Gabbia 5.5 – Sfortunato sul gol subito

Pavlovic 5.5: Non la sua miglior partita

Athekame 5 – Troppo timido e poco efficace – 57′ Gimenez 6.5: Entra con un buon piglio

Fofana 6: Tanta sostanza, poca precisione

Modric 7: La solita certezza in ogni fase

Ricci 5.5 – Serve farsi sentire di più

Bartesaghi 6.5: Ottima gara sulla corsia mancina per lui

Saelemaekers 6: Meglio nel primo tempo ma svaria molto –88′ De Winter sv

Leao 7: Doppietta decisiva – 90’+2 Balentien sv

