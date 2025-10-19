News
Pagelle Milan Fiorentina: Modric fondamentale, Leao decisivo
Pagelle Milan Fiorentina: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il match contro la Viola
TOP: Modric
FLOP: Athekame
Maignan 6: Buona parata sul gol subito, sfortunato insieme a Gabbia
Tomori 5.5 – Si distrae troppo spesso
Gabbia 5.5 – Sfortunato sul gol subito
Pavlovic 5.5: Non la sua miglior partita
Athekame 5 – Troppo timido e poco efficace – 57′ Gimenez 6.5: Entra con un buon piglio
Fofana 6: Tanta sostanza, poca precisione
Modric 7: La solita certezza in ogni fase
Ricci 5.5 – Serve farsi sentire di più
Bartesaghi 6.5: Ottima gara sulla corsia mancina per lui
Saelemaekers 6: Meglio nel primo tempo ma svaria molto –88′ De Winter sv
Leao 7: Doppietta decisiva – 90’+2 Balentien sv