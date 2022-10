Pagelle Milan Empoli Primavera 0-1: i voti ai protagonisti del match valido per la settima giornata di campionato

Le pagelle del match tra Milan ed Empoli Primavera, gara valida per la settima giornata di campionato.

Nava 6,5: Grandi parate per mantenere la porta inviolata. Sul gol non ha colpe, fuori posizione dalla porta perchè preparato in impostazione.

Bozzolan 6: Prova a spingere, qualche cross interessante non sfruttato dalle punte.

Simic 6: Aggressivo e caparbio, tenta spesso gli anticipi ricorrendo qualche volte al fallo.

Coubis 4,5: Pesante, pesantissimo il regalo che costa la partita ai rossoneri.

Bakoune 5,5: Non il solito treno sulla destra, timido.

Pluvio 5,5: Si fa vedere poco. (Dal 71′ Longhi 6: Sfiora il gol del pareggio di testa).

Eletu 5,5: Sbaglia troppi passaggi rispetto al suo solito. (Dall’86’ Zeroli S.V.)

Gala 6: Cerca di dare qualcosa in più, ma non basta.

Omoregbe 5: Un fantasma, sostituito a fine primo tempo. (Dal 46′ Alesi 6: Qualche spunto interessante)

Lazetic 6,5: Gli manca solo il gol, ma la forma fisica in crescita e la fiducia che ha nel cercare la giocata fanno ben sperare. (Dal 71′ Mangiameli 5,5: Poco servito)

Chaka Traorè 5,5: Generoso, ma troppo testardo nel cercare l’1 contro 1.