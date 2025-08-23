Connect with us

1 ora ago

Saelemaekers Milan Monza Berlu 1

Pagelle Milan Cremonese: tutti i voti ai protagonisti del match di Serie A

Il Milan perde contro la Cremonese nel primo match della nuova Serie A: tutti i voti ai calciatori allenati da Max Allegri

TOP: Saelemaekers

FLOP: Gimenez

Maignan 6: Sui gol non può nulla

Tomori 5.5: I due gol arrivano dalla sua parte – 65′ Chukwueze 6: Prova a fare qualcosa

Gabbia 6.5: Il solito che non delude mai

Pavlovic 6: Prende la sufficienza solo per il gol fatto, per il resto è un disastro

Estupinan 5.5: Alterna cose buone a sbagli gravi – 46′ Jimenez 6: Cerca di vivacizzare il Milan

Loftus-Cheek 5.5: Si vede a sprazzi

Modric 6.5: La qualità rispetto ai compagni è troppo evidente – 74′ Jashari 5.5: Entra in una situazione difficile

Fofana 6: Molto nel vivo del gioco

Saelemaekers 7: Decisamente il migliore in campo

Gimenez 5: Spreca la sua chance

Pulisic 6: Meno brillante del solito

