News
Pagelle Milan Cremonese: Saelemaekers il migliore, Gimenez delude
Pagelle Milan Cremonese: tutti i voti ai protagonisti del match di Serie A
Il Milan perde contro la Cremonese nel primo match della nuova Serie A: tutti i voti ai calciatori allenati da Max Allegri
TOP: Saelemaekers
FLOP: Gimenez
Maignan 6: Sui gol non può nulla
Tomori 5.5: I due gol arrivano dalla sua parte – 65′ Chukwueze 6: Prova a fare qualcosa
Gabbia 6.5: Il solito che non delude mai
Pavlovic 6: Prende la sufficienza solo per il gol fatto, per il resto è un disastro
Estupinan 5.5: Alterna cose buone a sbagli gravi – 46′ Jimenez 6: Cerca di vivacizzare il Milan
Loftus-Cheek 5.5: Si vede a sprazzi
Modric 6.5: La qualità rispetto ai compagni è troppo evidente – 74′ Jashari 5.5: Entra in una situazione difficile
Fofana 6: Molto nel vivo del gioco
Saelemaekers 7: Decisamente il migliore in campo
Gimenez 5: Spreca la sua chance
Pulisic 6: Meno brillante del solito