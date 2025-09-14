Connect with us

Pagelle Milan Bologna: Modric dipinge, Gimenez male

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Allegri piega Italiano grazie a Modric, Juric trova i primi tre punti, tonfo casalingo della Roma contro il Torino. Cade anche la Lazio

Classifica Serie A 2025/26 LIVE: Modric piega il Bologna, prima vittoria dell'Atalanta, colpo del Sassuolo con la Lazio

Infortunio Maignan, preoccupazione alle stelle per il suo stato fisico: il portiere ha lasciato San Siro in stampelle - VIDEO

Milan Bologna 1-0: Modric regala i 3 punti ai rossoneri

1 ora ago

Modric

Pagelle Milan Bologna: tutti i voti ai calciatori del match valido per la terza giornata di Serie A

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo il match contro il Bologna

TOP: Modric

FLOP: Gimenez

Maignan 6: Non deve compiere interventi – 55′ Terracciano 6 – Anche per lui pochi stimoli

Tomori 6.5 – Comincia male ma nel secondo tempo è un muro

Gabbia 6.5: Sempre attento e preciso

Pavlovic 6: Senza infamia e senza lode – 46′ De Winter 6: Controlla bene

Saelemaekers 6.5 – Costante spina nel fianco

Fofana 6 – Sostanzioso ma serve più qualità – 65′ Ricci 6.5 – Entra con un bel piglio

Modric 7.5: Quantità, qualità e gol, il massimo

Rabiot 6.5 – Ottimo debutto per lui

Estupinan 6: Meglio nel primo tempo

Loftus-Cheek 6: Buona corsa ma manca ancora di lucidità – 65′ Pulisic 6: Qualche lampo

Gimenez 5: Ha diverse occasioni ma le spreca tutte – 85′ Nkunku 6.5: Pochi minuti ma è protagonista

