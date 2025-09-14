News
Pagelle Milan Bologna: Modric dipinge, Gimenez male
Pagelle Milan Bologna: tutti i voti ai calciatori del match valido per la terza giornata di Serie A
Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo il match contro il Bologna
TOP: Modric
FLOP: Gimenez
Maignan 6: Non deve compiere interventi – 55′ Terracciano 6 – Anche per lui pochi stimoli
Tomori 6.5 – Comincia male ma nel secondo tempo è un muro
Gabbia 6.5: Sempre attento e preciso
Pavlovic 6: Senza infamia e senza lode – 46′ De Winter 6: Controlla bene
Saelemaekers 6.5 – Costante spina nel fianco
Fofana 6 – Sostanzioso ma serve più qualità – 65′ Ricci 6.5 – Entra con un bel piglio
Modric 7.5: Quantità, qualità e gol, il massimo
Rabiot 6.5 – Ottimo debutto per lui
Estupinan 6: Meglio nel primo tempo
Loftus-Cheek 6: Buona corsa ma manca ancora di lucidità – 65′ Pulisic 6: Qualche lampo
Gimenez 5: Ha diverse occasioni ma le spreca tutte – 85′ Nkunku 6.5: Pochi minuti ma è protagonista