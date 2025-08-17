Connect with us

Pagelle Milan Bari: Saelemaekers dappertutto, Leao sfortunato

Milan Bari 2-0: i rossoneri passano il turno

Curva Sud, la tifoseria organizzata del Milan ha preso posizione: l'annuncio lascia dubbi

Moviola Milan Bari: gli episodi dubbi del match

Calciomercato Milan, Tare ha fatto il punto della situazione: tifosi rassicurati

Pagelle Milan Bari: Saelemaekers dappertutto, Leao sfortunato

58 minuti ago

Saelemaekers Milan Monza Berlu 1

Pagelle Milan Bari: tutti i voti ai protagonisti del match di Coppa Italia vinto dai rossoneri

Il Milan vince contro il Bari e si qualifica al turno successivo di Coppa Italia: tutti i voti ai calciatori allenati da Max Allegri

TOP: Saelemaekers

FLOP: –

Maignan 6.5: Una gran parata sull’1-0, decisiva

Tomori 6: Assist per il gol di Leao, qualche sbavatura dietro

Gabbia 6.5: Come sempre è la sicurezza della difesa del Milan

Pavlovic 6: Non sempre lucido

Saelemaekers 7: Grande vivacità dall’inizio alla fine – 80′ Okafor sv

Loftus-Cheek 6: Qualche strappo e nulla più– 66′ Modric 6.5: Qualità imbarazzante

Ricci 6.5: Sempre ordinato in mezzo al campo – 66′ Jashari 6: Serve più precisione ma è solo l’inizio

Fofana 6: Ci prova più volte senza successo

Estupiñan 6: Propositivo in avanti, da rivedere in difesa

Pulisic 7: Una traversa e un gol, ancora uno dei migliori – 66′ Musah 6: Fisicamente sta bene

Leao 7: Comincia alla grandissima con un bel gol, poi l’infortunio – 17′ Gimenez 6.5: Suo l’assist del 2-0

