Pagelle Leeds Milan: debutto Jashari, Gimenez letale

Milan news 24

Published

11 minuti ago

on

By

Santiago Gimenez

Pagelle Leeds Milan: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il pareggio di Dublino contro il Leeds

I voti ai calciatori del Milan dopo l’1-1 di Dublino contro il Leeds: le pagelle

Terracciano 5.5: Un buon intervento nel primo tempo, non incolpevole sul gol – 68′ Torriani sv

Magni 6: Suo l’assist a Gimenez – 83′ Terracciano sv

Gabbia 6.5: Attento e preciso

Pavlovic 6: Non va troppo in difficoltà 83′ Thiaw sv

Estupinan 5.5: Bene in avanti ma troppo leggero in fase difensiva

Musah 6.5: Tanti elogi per lui da Allegri – 46′ Coubis 6: Buona vivacità

Jashari 6.5: Debutto di qualità – 60′ Eletu 6: Si fa vedere

Sala 6.5: Si destreggia molto bene in mezzo al campo – 83′ Ricci sv

Chukwueze 6: Qualche buona iniziativa – 83′ Saelemaekers sv

Gimenez 6.5: Gol da bomber vero – 60′ Sia 6: Crea due chance nel finale

Okafor 6.5: Si conferma uno dei più in forma

