Pagelle Leeds Milan: debutto Jashari, Gimenez letale
Terracciano 5.5: Un buon intervento nel primo tempo, non incolpevole sul gol – 68′ Torriani sv
Magni 6: Suo l’assist a Gimenez – 83′ Terracciano sv
Gabbia 6.5: Attento e preciso
Pavlovic 6: Non va troppo in difficoltà – 83′ Thiaw sv
Estupinan 5.5: Bene in avanti ma troppo leggero in fase difensiva
Musah 6.5: Tanti elogi per lui da Allegri – 46′ Coubis 6: Buona vivacità
Jashari 6.5: Debutto di qualità – 60′ Eletu 6: Si fa vedere
Sala 6.5: Si destreggia molto bene in mezzo al campo – 83′ Ricci sv
Chukwueze 6: Qualche buona iniziativa – 83′ Saelemaekers sv
Gimenez 6.5: Gol da bomber vero – 60′ Sia 6: Crea due chance nel finale
Okafor 6.5: Si conferma uno dei più in forma