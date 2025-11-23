News
Pagelle Inter Milan: Maignan e Leao decisivi, Pavlovic rischia
Pagelle Inter Milan, tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il derby
Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo il derby contro l’Inter
TOP: Maignan
FLOP: Pavlovic
Maignan 7: Due grandi parate nel primo tempo, il rigore respinto a Calhanoglu nella ripresa
Tomori 6: Qualche sbavatura ma tiene bene
Gabbia 6.5: Sempre attento e sempre preciso
Pavlovic 5.5: Ingenuo sul rigore concesso
Saelemaekers 6.5: Qualche fiammata, suo il tiro da cui nasce il gol
Fofana 5.5: Solita gara di corsa ma pochissima qualità, anche se il gol parte da lui – 78′ Ricci sv
Modric 6.5: Partita di grande sostanza
Rabiot 5.5: Dopo lo stop deve riprendere la forma
Bartesaghi 6.5: Buona prestazione in entrambe le fasi
Pulisic 7: Si vede poco ma decide l’incontro – 78′ Nkunku sv
Leao 5.5: Tanto fumo, poco arrosto – 85′ Loftus-Cheek sv