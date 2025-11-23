Pagelle Inter Milan: Maignan e Leao decisivi, Pavlovic rischia

Connect with us

3 secondi ago

Maignan

Pagelle Inter Milan, tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il derby

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo il derby contro l’Inter

TOP: Maignan

FLOP: Pavlovic

Maignan 7: Due grandi parate nel primo tempo, il rigore respinto a Calhanoglu nella ripresa

Tomori 6: Qualche sbavatura ma tiene bene

Gabbia 6.5: Sempre attento e sempre preciso

Pavlovic 5.5: Ingenuo sul rigore concesso

Saelemaekers 6.5: Qualche fiammata, suo il tiro da cui nasce il gol

Fofana 5.5: Solita gara di corsa ma pochissima qualità, anche se il gol parte da lui – 78′ Ricci sv

Modric 6.5: Partita di grande sostanza

Rabiot 5.5: Dopo lo stop deve riprendere la forma

Bartesaghi 6.5: Buona prestazione in entrambe le fasi

Pulisic 7: Si vede poco ma decide l’incontro – 78′ Nkunku sv

Leao 5.5: Tanto fumo, poco arrosto – 85′ Loftus-Cheek sv

