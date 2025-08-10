Connect with us

News

Pagelle Chelsea Milan: Coubis da incubo, Leao positivo

News

Allegri Milan, un dato allarma i tifosi? C'entra Fonseca, il paragone è una sentenza sul precampionato rossonero

Calciomercato News

Calciomercato Milan, distanza minima col Genoa per De Winter! Fissata la deadline per chiudere la trattativa

News

Okafor Milan, lo svizzero è il capocannoniere dell'estate rossonera: lo svizzero si è guadagnato la conferma? Ultime

Calciomercato News

De Winter Milan, ci siamo! L'ex Juve sarà rossonero, trattativa ormai ai dettagli. Le cifre

News

Pagelle Chelsea Milan: Coubis da incubo, Leao positivo

Milan news 24

Published

3 ore ago

on

By

Leao

Pagelle Chelsea Milan: tutti i voti ai protagonisti del match perso dai rossoneri per 4-1

Il Milan cade per 4-1 a Stamford Bridge: tutti i voti dei rossoneri nel match contro il Chelsea

Maignan 6: Incolpevole sui gol subiti

Musah 6.5 – Altra buona prova dopo il Leeds – 73′ Dutu sv

Coubis 4: Autogol e rosso in 18 minuti: da incubo

Tomori 5: Non bene in marcatura

Terracciano 5: Anche lui in difficoltà

Bartesaghi 6: Molto propositivo

Ricci 5.5: Gara complicata per lui 46′ Modric 6: Esordio senza nulla da segnalare

Fofana 6.5: Oltre al gol molta sostanza

Loftus-Cheek 6.5: Buone risposte dal punto di vista fisico – 85′ Eletu sv

Saelemaekers 6.5 – Sarà importante durante la stagione – 85′ Sia sv

Leao 6.5 – Da centravanti può essere decisivo

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.