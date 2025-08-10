News
Pagelle Chelsea Milan: Coubis da incubo, Leao positivo
Pagelle Chelsea Milan: tutti i voti ai protagonisti del match perso dai rossoneri per 4-1
Il Milan cade per 4-1 a Stamford Bridge: tutti i voti dei rossoneri nel match contro il Chelsea
Maignan 6: Incolpevole sui gol subiti
Musah 6.5 – Altra buona prova dopo il Leeds – 73′ Dutu sv
Coubis 4: Autogol e rosso in 18 minuti: da incubo
Tomori 5: Non bene in marcatura
Terracciano 5: Anche lui in difficoltà
Bartesaghi 6: Molto propositivo
Ricci 5.5: Gara complicata per lui – 46′ Modric 6: Esordio senza nulla da segnalare
Fofana 6.5: Oltre al gol molta sostanza
Loftus-Cheek 6.5: Buone risposte dal punto di vista fisico – 85′ Eletu sv
Saelemaekers 6.5 – Sarà importante durante la stagione – 85′ Sia sv
Leao 6.5 – Da centravanti può essere decisivo