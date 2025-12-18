Paganin e il suo pronostico per la sfida di Supercoppa tra Milan e Napoli. Per l’ex calciatore la squadra favorita è…

Paganin svela il suo pronostico per la sfida di Supercoppa tra Napoli e Milan. Ecco, di seguito, le parole dell’ex calciatore

Il clima si scalda in vista delle semifinali di Supercoppa e le previsioni degli addetti ai lavori iniziano a delineare un quadro preciso. Intervenuto a TMW Radio, Antonio Paganin ha espresso un parere netto sullo stato di forma delle pretendenti al titolo, mettendo il Milan in una posizione di netto vantaggio rispetto alla concorrenza. Secondo l’ex difensore, la squadra guidata da Massimiliano Allegri approccia l’impegno con una condizione psico-fisica decisamente superiore rispetto ai diretti avversari, potendo contare su una solidità che nelle ultime uscite è parsa più convincente.

A pesare sul giudizio di Paganin è soprattutto il momento difficile che sta attraversando il Napoli. Gli azzurri, reduci dal pesante passo falso di Udine, sembrano pagare il prezzo di un ciclo di partite particolarmente intenso e, soprattutto, di numerose defezioni che ne stanno limitando il potenziale. Al contrario, il Milan di Allegri sembra aver trovato la quadra ideale per affrontare impegni da “dentro o fuori”, facendo della compattezza e della gestione dei momenti della gara i propri punti di forza. La voglia di rivalsa e la determinazione nel voler arricchire la bacheca rossonera potrebbero essere gli ingredienti decisivi per il passaggio del turno.

Paganin, La gestione di Allegri per l’assalto alla finale

Secondo Paganin, la differenza sostanziale risiederà nella capacità dei rossoneri di capitalizzare le difficoltà altrui. Mentre il Napoli deve fare i conti con un’infermeria piena e il morale scosso dai recenti risultati, il Milan ha l’opportunità di sfruttare il pragmatismo del proprio allenatore. Allegri è un maestro nel preparare queste sfide secche, sapendo quando è il momento di colpire e quando quello di contenere. Se i rossoneri riusciranno a mantenere alta la concentrazione, la finale di Supercoppa sembra essere un obiettivo ampiamente alla portata di questa squadra.