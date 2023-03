Padovan su De Ketelaere: «Non ha fatto nessun passo in avanti». Le parole del giornalista sul calciatore belga del Milan

Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Charles De Ketelaere. Ecco le parole sul calciatore del Milan:

«Per me De Ketelaere non ha fatto nessun passo in avanti. È un giocatore giovane, ha talento e bisogna aspettare. Aspettando però perdi delle occasioni. Theo Hernandez mi sembra che si sia ritrovato. Contro il Tottenham il Milan avrà uno scenario contro. I poveri di personalità potrebbero essere schiacciati».