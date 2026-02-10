Padovan senza dubbi: «Corsa Scudetto? L’Inter è imprendibile. Il Milan può farcela solo in un caso…»

Padovan, intervistato a Radio Tutto Napoli, ha parlato così del Milan e della corsa Scudetto contro l’Inter: le sue parole

Ospite dei microfoni di Radio Tutto Napoli, il giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato lo stato della corsa scudetto dopo l’ultimo turno di Serie A. Secondo la sua analisi, il dominio della squadra di Cristian Chivu appare ormai incontrastabile, con le rivali costrette a sperare in incastri di risultati quasi impossibili per riaprire i giochi prima della fine della stagione.

Padovan vede un solo scenario, seppur remoto, che potrebbe rimettere tutto in discussione: «L’Inter è imprendibile. A meno che il Milan non batta il Como e si presenti al derby a meno cinque, che potrebbe diventare meno due. Ma se l’Inter supera questo snodo, per me lo scudetto è fatto». Nonostante la pressione della squadra di Allegri, il giornalista resta fermo sulla sua convinzione: «Anzi, io sono convinto che l’Inter abbia già vinto il campionato».

Padovan, il Napoli di Conte e la faticosa vittoria di Marassi

L’analisi si è poi spostata sul Napoli, reduce dal successo ottenuto contro il Genoa grazie al gol di Højlund, ma giudicato ancora lontano dalla forma migliore per puntare alla vetta.

Secondo Padovan, la distanza dei partenopei dalla capolista è troppo ampia per essere colmata, specialmente considerando il gioco espresso nelle ultime uscite: «Il Napoli? Nove punti sono tanti. Può succedere di tutto nel calcio, ma recuperare così tanto è difficile. Ha vinto a Genova con forza e carattere… ma resta un episodio al 96’». Il giudizio finale sulla squadra di Conte è realistico: «Non mi sembra in grandissima condizione. Credo arriverà secondo o terzo».