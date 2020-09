Giancarlo Padovan, intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, ha commentato il ritorno del Milan in Europa League dopo due anni

Giancarlo Padovan, intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, ha commentato il ritorno del Milan in Europa dopo due anni (stagione 2017/2018 con Vincenzo Montella e poi con Gennaro Gattuso). Ecco le sue parole in merito alla sfida di domani contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers: «L’Europa League è sempre stata considerata una competizione minore, qui è tutto diverso, il Milan deve passare dall’Europa League per tornare in Champions. Bisogna cominciare bene, vincere è importante» ha dichiarato Giancarlo Padovan nel corso dell’intervista per Sky Sport.