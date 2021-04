Padovan attacca Raiola per il rinnovo di Donnarumma

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha criticato l’atteggiamento di Mino Raiola

DONNARUMMA – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha criticato l’atteggiamento di Mino Raiola:

«Io credo che Donnarumma voglia rimanere al Milan, ne sono persuaso. Per rimanere deve abbassare le sue pretese anche perché 9 milioni mi sembrano sufficienti. Se 12 milioni sono intrattabili allora o il Milan ci arriva o Donnarumma se ne va anche se non ho idea di dove possa trasferirsi, forse al Psg. Per noi certe cifre sono impensabili, evidentemente per Raiola no».