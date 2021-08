Padova, Pavanel: «Antonio Donnarumma? Con lui in mani sicure»

Massimo Pavanel, allenatore del Padova, è felice dell’arrivo di Antonio Donnarumma. Si giocherà il posto con Gianmarco Vannucchi

Massimo Pavanel, tecnico del Padova, è felice dell’arrivo di Antonio Donnarumma. L’ex terzo portiere del Milan si giocherà il posto con Gianmarco Vannucchi. Ecco le parole dell’allenatore a Il Mattino di Padova.

«Si è messo in gioco sotto tanti profili, quindi siamo convinti che possa darci una mano. È andato a sistemare un reparto dove dovevamo inserire un altro estremo difensore, anche se Vannucchi si sta comportando molto bene. Vediamo come sta. Di Vannucchi ho conoscenza da un mese e mezzo e sono contento di lui, ma indipendentemente da chi giocherà mi sento tranquillo in quel ruolo. Se hai due portieri bravi e motivati, sei sempre in mani sicure».