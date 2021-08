Ex Milan, Antonio Donnarumma riparte dalla C: ha detto sì al Padova

Antonio Donnarumma dopo l’addio al Milan, ha scelto di ripartire dalla Serie C, accettando la proprosta del Padova

Per un Donnarumma che va in Francia c’è ne un altro che resta in Italia. Quella del 2021 è un’estate di cambiamenti per i fratelli portieri più famosi d’Italia, così dopo quattro anni vissuti insieme, Gigio e Antonio tornano lontani. Molto lontani.

Sè infatti Gigio Dommarumma ha scelto il Psg, dove si giocherà la maglia da titolare con Keylor Navas, il fratello Antonio sì alla proposta del Padova, che milita in Serie C, per ripartire dopo aver giocato appena quattro partite e 300 minuti complessivi tra il 2017 e il 2021 e magari contribuendo alla promozione della squadra dopo la finale playoff persa l’anno scorso contro l’Alessandria.