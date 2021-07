Overmars spegne i sogni del Milan: «Tadic incedibile, vi spiego il motivo»

Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, ha chiuso le porte al trasferimento di Dusan Tadic al Milan: per i lancieri il capitano è incedibile

Mark Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, ha spento i sogni del Milan di poter arrivare a Tadic dichiarando al Telegraaf come il capitano sia praticamente incedibile per la squadra di Amsterdam:

«Dusan Tadic non è in vendita. Non c’è assolutamente alcuna possibilità per lui di lasciare il club. Resta all’Ajax perché Dusan è più che un giocatore chiave per noi».

Fabrizio Romano su Twitter: “Ajax sport director Mark Overmars to @telegraaf: “Dusan Tadic is not for sale. There’s absolutely no chance for him to leave the club. He’s staying at Ajax as Dusan is more than a key player for us”. 🇳🇱 @MikeVerweij #Ajax #transfers” / Twitter