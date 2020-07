Oscar Rodriguez Milan, per il momento è solo un’idea

Oscar Rodriguez è sul mercato e diverse squadre stanno facendo un sondaggio. Tra di queste c’è il Milan

Oscar Rodriguez è sul mercato e diverse squadre stanno facendo un sondaggio. Tra di queste c’è il Milan che però non sembra ancor voler affondare il colpo per spagnolo. Il giocatore, in prestito al Leganes da due anni, è di proprietà del Real Madrid: i blancos sembrano intenzionati a cederlo conservando però un diritto di riacquisto per il futuro. I rossoneri hanno sondato il terreno anche perché necessitano di un giocatore per la trequarti che possa alternarsi con Hakan Calhanoglu (il prossimo anno ci sarà anche l’Europa League). La valutazione è di 20 milioni di euro, cifra alla portata del Milan.