Orsolini Milan, i tifosi sognano il colpo: affare complicato! Il Bologna… Segui le ultimissime sul club rossonero

Riccardo Orsolini potrebbe essere uno dei nomi caldi per il Milan in vista del calciomercato estivo. Difficilmente il Bologna si priverà della sua ala sinistra, visti i numeri che sta facendo in questa Serie A.

Il classe 1997 infatti è arrivato a quota 12 in questo torneo, un risultato che un calciatore italiano in maglia rossoblù non raggiungeva dai tempi di Gilardino (nella stagione 2012/2013 ne fece ben 13).