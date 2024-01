Orsi sul ritorno di Ibrahimovic al Milan: «Non è importante solo per i giovani, sono favorevole»

L’ex portiere della Lazio, Nando Orsi, ha voluto dire la sua sul ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic come dirigente: le sue parole

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Nando Orsi si è espresso così riguardo il ritorno al Milan da parte di Zlatan Ibrahimovic nei panni di dirigente, più precisamente come consigliere personale di Cardinale.

LE PAROLE – «Io sono favorevole all’impatto che un grande giocatore può avere in uno spogliatoio. Il Milan per me ha fatto bene. Non è importante solo per i più giovani, ma anche per i suoi ex compagni perché può essere un consigliere e amico a cui dire certe cose che all’allenatore non puoi dire».