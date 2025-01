Orsato e le due possibili novità sul Var: «L’Italia è disponibile anche per questo»

Orsato e le possibili novità sul Var nel campionato di Serie A. Queste le dichiarazioni dell’ex arbitro

Daniele Orsato è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport e ha parlato delle possibili novità da poter introdurre in Serie A. Questo il suo pensiero sui cambiamenti che potrebbero interessare il Milan e tutti i club italiani:

LE DICHIARAZIONI – «Var a chiamata e decisioni spiegate al pubblico come in Inghilterra. Ci arriveremo anche in Italia? Noi siamo disponibili per attuare qualsiasi nuova riforma che possa aiutare gli arbitri e il mondo del calcio. Se Uefa, Fifa e Ifab riterranno che l’Italia possa provare certi esperimenti, noi saremo in prima linea»