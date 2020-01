Orobica – Milan Femminile: Conc d’oro ma che sofferenza – VOTI

Vittoria importante e arrivata all’ultimo respiro per il Milan femminile, ecco i voti contro l’Orobica

Il Milan Femminile sbanca il Centro sportivo Giacinto Facchetti e prosegue la marcia verso il treno Champions League, decisiva Dominika Conc.

La vittoria contro la Roma in rimonta ha dato al team di Maurizio Ganz un briciolo di autostima in più per affrontare il girone di ritorno con qualche certezza in più. Oggi, contro l’Orobica BG, il Milan Femminile si aspettava decisamente una gara in discesa, invece, come vuolsi dimostrare, le sfide di Serie A, in questa stagione, sono tutt’altro che semplici contro chiunque. Lo scorso anno le ragazze di Carolina Morace batterono 0-1 la squadra bergamasca. Pochi istanti fa, il Diavolo è riuscito ad imporsi con il medesimo risultato, mostrando, però, tutti i limiti di una squadra non completamente al top in questo periodo, sia psicologicamente sia fisicamente.

La women of the match è Dominika Conc. La slovena si fa trovare pronta sulla ribattuta, dopo il precedente tiro di Valentina Giacinti, ancora oggi a secco di goal. Tre punti fondamentali, arrivati sul finale di gara, pesanti come un macigno, in attesa del big match di domani tra Roma e Fiorentina.

Mercoledì 29 gennaio, il Milan Femminile se la vedrà con il Pink Bari, (match di recupero): una vittoria aiuterebbe il team rossonero a riportarsi in zona Champions League.

LE PAGELLE: Korenciova 6; Bergamaschi 6, Vitale 6.5, Fusetti 6, Heroum 5; Carissimi 5.5 (62′ Tucceri 6), Jane Refiloe 6, Conc 7, Bjorg 5, Begic 5 (46′ Zigic 5.5 – 76′ Tamborini 6), Giacinti 5.5, All.Maurizio Ganz 6.

Di Luca Maninetti