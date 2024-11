Orlando dice la sua su Leao: «Non sta dimostrando niente: non sta facendo di più. A gennaio conviene...»

Le parole di Massimo Orlando rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio riguardo il momento di Rafa Leao al Milan

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, ecco le dichiarazioni di Massimo Orlando riguardo il momento di Rafa Leao al Milan.

PAROLE – «Leao non sta dimostrando niente e non sta facendo niente per tornare ad esser un giocatore importante. Ha atteggiamenti da un giocatore che se ne frega. Conviene a gennaio liberarsi del giocatore, non si può andare ogni settimana con certi discorsi. Se non ci credi più, te ne devi liberare. Il problema però non è solo Leao ma tutto il Milan che gioca male, messo male in campo. Le colpe principali le ha il tecnico, che avrei già mandato via prima di Leao. Ditemi se il Milan dopo dieci giornate può essere in questa situazione in campionato».