Orlando analizza: «Le parole di Cardinale? Ha rivelato chi sarà a fare il mercato». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

L’ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio per commentare le parole del proprietario del Milan Gerry Cardinale.

PAROLE – «E’ evidente l’investitura totale a Ibrahimovic e che Pioli non ci sarà più il prossimo anno. Io credo che le parole siano molto chiare, non sono contenti, il Milan dovrebbe essere in un altro posto in classifica e soprattutto l’investitura di Ibra. Ora sappiamo che ci sarà lui a fare il mercato».