Origi non convocato per Monza Milan, Ravezzani reagisce così alla mancata convocazione del belga: il suo commento social

Questa sera il Milan andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Un match dal quale è stato escluso Origi. Di seguito il commento di Ravezzani.

RAVEZZANI – «Origi un anno fa di questi tempi per qualcuno era un fenomeno. Sbagliavano. Ma non credo nemmeno sia un pippone da non convocare, sebbene cerchino un acquirente. Boh»