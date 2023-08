Origi Milan, vicenda intrigata per il futuro dell’attaccante: il punto

Divock Origi non rientra più nei piani del Milan, ma i rossoneri faticano a trovato una sistemazione per l’attaccante belga

Il futuro di Divock Origi è ancora un rebus: l’attaccante, messo fuori dal progetto del Milan, non ha ancora trovato una sistemazione.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il belga gradirebbe una meta in Premier League, ma non è arrivata alcune offerta concreta su quel fronte. Al momento resta in rossonero ma è quasi un separato in casa.