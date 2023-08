Origi Milan, ora il belga (che non ha ricevuto offerte concrete) può restare: il clamoroso scenario per il futuro

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su Divock Origi. Il suo futuro al Milan sembrava segnato ma, in queste ultime settimane, il vento pare essere cambiato.

Finora il belga, che ha rifiutato l’Arabia Saudita, non ha ricevuto offerte concrete. E se non si manifestassero pretendenti nei prossimi 20 giorni l’ex attaccante del Liverpool potrebbe anche ritagliarsi un posto in squadra almeno per il campionato.