Origi via dal Milan, la POSIZIONE del club resta la stessa, lo SCENARIO per il futuro dell’attaccante

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. In tal senso la posizione del club rossonero per Origi resta sempre la stessa

Oltre agli acquisti che procedono a rilento, il Milan deve pensare anche alle cessioni e soprattutto a quelle di esuberi come Divock Origi tornato virtualmente in rossonero dopo la scadente esperienza in prestito in Premier League al Nottingham Forest.

Come riportato da Tuttosport, il belga è consapevole di essere fuori dal progetto rossonero e del mister Fonseca. L’entourage è stato già avvertito, da tempo, di cercare una soluzione. Il Milan deve attendere con pazienza che arrivi qualche offerta concreta per cercare anche di monetizzare qualcosa dalla cessione. Non è da escludere neanche l’ipotesi di una rescissione del contratto consensuale.