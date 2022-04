Origi Milan: tutto fatto, firmerà un triennale

Divock Origi è, di fatto, un giocatore del Milan. L’attaccante ha trovato l’accordo con i rossoneri, ecco i dettagli

Divock Origi è, di fatto, un giocatore del Milan. Secondo quanto riportato da SportMediaset l’attaccante ha trovato l’accordo con i rossoneri sulla base di 3,5 milioni a stagione per tre anni con una opzione per un quarto.

Per l’annuncio non mancano che le firme sui contratti. Fondamentale, il via libera della proprietà rossonera, che ha accettato di alzare di mezzo milione l’offerta di 3 che era stata fatta al belga