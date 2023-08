Origi Milan: la dirigenza sta valutando questa possibilità. Ecco le novità legate al futuro dell’attaccante belga

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan sta sondando anche i paesi arabi per capire se possono arrivare offerte per giocatori in uscita.

Uno di questi è Divock Origi, considerato fuori dal progetto tecnico rossonero e nemmeno partito per la tournée negli USA insieme alla squadra.