Origi pronto a salutare il Milan. Il belga valuta questa nuova offerta

Origi pronto a salutare il Milan. L’attaccante belga, che non è partito per la tournée, valuta questa nuova offerta

Dopo Rebic un altro giocatore del Milan è pronto a fare le valigie e a lasciare i rossoneri in cerca di nuove fortune altrove. Si tratta di Divock Origi.

L’ex attaccante del Liverpool, che non è partito per la tournée americana, starebbe valutando una proposta arrivata per lui nelle ultime ore dall’Arabia Saudita. A riportarlo è Calciomercato.com.