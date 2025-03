Condividi via email

Ordine a sorpresa: «Quest’esperienza può tornare utile, adesso la prima necessità del Milan è chiara». Le ultimissime sui rossoneri

A pochi giorni dal match perso dal Milan contro la Lazio 1-2 Ordine – al Corriere dello Sport – ha espresso un suo parere sul periodo che stanno attraversando i rossoneri. Di seguito le sue parole anche riguardanti un nuovo DS.

«Questa esperienza può tornare utile per frenare le tentazioni che si registrano in queste ore dentro e fuori casa Milan. La prima pietra dev’essere il ds e con lui la scelta del nuovo allenatore: professionisti di provato spessore non si faranno certo condizionare dai giudizi attuali ma proveranno a fare una cernita più accurata».