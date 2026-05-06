Ordine: «Inquietanti analogie del Milan con l’ultima Juventus di Allegri». Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Mancano soltanto tre turni al termine di una Serie A estenuante e il Milan si ritrova a vivere giorni di estrema tensione. Quello che doveva essere il finale di stagione della consacrazione si sta trasformando in un pericoloso déja-vu che preoccupa tifosi e addetti ai lavori. A gettare benzina sul fuoco delle polemiche è il giornalista Franco Ordine, che attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha analizzato il momento critico del Diavolo.

PAROLE – «Quali sono le inquietanti analogie tra la frenata brusca, e molto rischiosa, del Milan di quest’anno con l’ultima Juve di Allegri, che però concluse il viaggio vincendo la Coppa Italia? Il primo punto in comune è la condizione fisica: lo staff atletico del Milan dovrebbe dare una risposta convincente a questo dato. Il Milan sta rallentando incredibilmente nel finale. Secondo dato, ancora una volta inquietante, quello tra il mercato di gennaio di quest’anno del Milan e il mercato di gennaio di quell’anno della Juventus. Allora Giuntoli fece un capolavoro, mise a disposizione di Allegri che cercava un centrocampista tale Alcaraz e un difensore infortunato. Quest’anno invece Tare non ha potuto fare altro che procurare Fullkrug, che non è sicuramente tra i primi 20 centravanti d’Europa. Terzo e ultimo aspetto inquietante secondo me è invece dovuto al fatto che sono spariti dalla circolazione del Milan i due attaccanti. Pulisic non fa gol dal 28 dicembre, Leao ne ha fatto uno a Cremona: mi pare troppo poco per pensare di riuscire in qualche modo di vincere la concorrenza anche della Roma».