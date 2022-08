Ordine: «Leao al Chelsea? Parliamo del nulla assoluto»

Presente a Radio 24, Franco Ordine ha detto la sua possibile trasferimento di Rafael Leao al Chelsea. Ecco le parole

«Per 120 milioni Leao si vende? Secondo me no, non c’è trattativa, offerta, discussione. Parliamo del nulla assoluto. Un’operazione del genere la puoi fare solo un mese fa quando hai possibilità di prendere altri giocatori».