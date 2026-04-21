Ordine: «Ausilio il miglior ds in circolazione! Marotta unico ad essere andato a Roma…». Segui le ultimissime

Intervenendo ai microfoni di Number 1 Podcast, il noto giornalista Franco Ordine ha espresso il suo parere sulle dinamiche dirigenziali delle big del nostro campionato, dedicando un’attenzione particolare al lavoro svolto in casa Milan.

PAROLE – «Ausilio è il miglior DS in circolazione, Marotta è il più preparato, attento e concentrato dei dirigenti in circolazione ed è evidente. Si apre la crisi politica del calcio, c’è un solo presidente che prende l’iniziativa, va a Roma e va a parlare con Giorgetti per evitare che la politica metta le mani sul calcio. Parla con Malagò e gli propone di scendere in campo e di assumere la presidenza della Federazione. Questo vuol dire fare benissimo il proprio mestiere. Milan e Juve prima sono state portate a spasso da Marotta, hanno tentato una manovra di distrazione obiettivamente da dilettanti allo sbaraglio andando a proporre a Galliani di candidarsi contro Malagò. Avendo capito che era una battaglia sbagliata e fuori tempo, si sono accodati a Malagò. Questo dimostra che finché c’è questa distanza operativa tra Marotta e i suoi concorrenti, l’Inter vivrà di rendita per 4-5-10 anni»