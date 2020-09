Operazione sfoltimento rosa, tre nomi in uscita dal Milan

Prima dell’inizio della stagione i rossoneri puntano a sfoltire un po’ la rosa. Ecco chi potrebbe partire

Prima dell’inizio della stagione i rossoneri puntano a sfoltire un po’ la rosa. Mentre in entrata si cercherà un terzino sinistro, un mediano e forse un centrale di difesa, dall’altra parte si vogliono cedere almeno tre giocatori. Il primo sulla lista è Rade Krunic che ha richieste dal Friburgo e dal Torino. Il bosniaco è chiuso dall’arrivo di Tonali e Pobega e dal potenziale acquisto di Bakayoko. Stesso discorso per i terzini destri: attualmente in rosa ci sono quattro giocatori che posso giocare in quella posizione, inevitabile che uno tra Conti e Calabria venga ceduto. Anche Lucas Paquetà potrebbe presto dire addio al Milan dopo i contatti con il Lione. Da valutare, invece, la situazione di Duarte e Musacchio: se arriverà un difensore allora uno dei due partirà.