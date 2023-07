Openda resta nel mirino del Milan: cosa può succedere nelle prossime settimane. Le ultime notizie sul mercato rossonero

Nella lista degli attaccanti seguiti con grande attenzione dalla dirigenza del Milan c’è tuttora il nome di Lois Openda. I rossoneri non hanno mai smesso di pensare a lui.

Tuttavia, come si legge sulle colonne di Tuttosport, quella che porta all’attaccante del Lens resta una strada in salita. Openda, infatti, ha un costo molto elevato per il Diavolo.