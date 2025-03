Condividi via email

Open Var assolve Fabbian in Bologna-Milan: il commento fa infuriare i tifosi rossoneri. Le ultimissime notizie sulla partita

A pochi minuti dal termine del match perso dal Milan contro la Lazio 1-2 è andato in onda il programma OPEN VAR su DAZN. Di seguito il commento sul tocco di mano non punito di Fabbian in Bologna-Milan.

LE PAROLE AL VAR SU FABBIAN – «D’istinto, ok, e dopo fa goal. La mano non è punibile. Attaccata al corpo, non è assolutamente volontaria».