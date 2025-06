Onyedika Milan, il classe 2001 scala le gerarchie: Allegri approva, piace per un motivo

Condividi via email

Onyedika Milan, il centrocampista classe 2001 piace ad Allegri per la mediana della prossima stagione: ok già arrivato

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha mostrato interesse per Onyedika, centrocampista nigeriano classe 2001 del Bruges. Il giocatore potrebbe essere valutato come potenziale rinforzo per la squadra rossonera, andando a occupare un ruolo importante nel centrocampo.

La dirigenza del Milan potrebbe considerare Onyedika come un’opzione interessante per migliorare la propria rosa. Le prossime settimane saranno decisive per aprire eventualmente una trattativa.