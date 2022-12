Onofri su De Ketelaere: «Lo conosco da tempo e farà la differenza al Milan». Le parole del tecnico

Claudio Onofri ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole sul calciatore belga del Milan:

«Lo conosco da tempo. Tutti pensiamo che il calcio sia semplice, ma a livello professionistico non è così. Ci sono periodi di ambientamento più o meno lunghi. Per me lui è un giocatore che prima o poi farà la differenza al Milan. Al Bruges giocava come trequartista, può fare mezzala in un centrocampo a tre. Ha qualità tecniche importanti, credo che il suo ruolo sia questo»