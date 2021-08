Olivier Giroud, un gol per prendersi definitivamente il Diavolo

Olivier Giroud: con la probabilissima titolarità di stasera, l’attaccante francese è chiamato a cancellare la prestazione col Real

Un gol per trascinare il Diavolo con più entusiasmo verso l’inizio di stagione: occasione ghiotta per Olivier Giroud, nuovo acquisto della sessione estiva del calciomercato rossonero. Dopo l’inizio fulmineo col Nizza, il centravanti Campione del Mondo in carica dovrà parzialmente riscattare le prestazioni con Valencia e Real.

Il nuovo numero 9 rossonero, pur rendendosi protagonista con qualche tocco in pieno stile Pivot da calcetto, non è riuscito ad incidere nell’ultimo test dei rossoneri, a Klagenfurt, contro il Real, in cui non è mai riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Courtois, prima e Lunin, poi.

Il match di stasera indicherà definitivamente lo stato di forma di Giroud, chiamato a sostituire Zlatan Ibrahimovic per i primi due impegni del campionato italiano, in attesa del rientro dello svedese.