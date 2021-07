Nizza Milan LIVE: comincia il secondo tempo, dentro Gabbia per Calabria

Nizza Milan: segui in diretta la cronaca testuale del match in programma questa sera. Formazioni, sintesi in diretta su Milan News 24

Nizza Milan, segui il live del terzo match precampionato dei rossoneri in diretta su Milan News 24.

Nizza Milan LIVE

56′ – Calcio di rigore per il Nizza: Krunic stende Ndoye in area.

51- Incursione in area di Leao. Todibo chiude bene.

Si riparte, nel Milan dentro Gabbia per Calabria e Tatarusanu per Maignan.

46′- Termina il primo tempo a reti inviolate.

36′- Incursione di Leao in area, atterrato: per l’arbitro non è rigore.

33′- Incursione di Da Cunha sulla sinistra, salva Romagnoli.

31′- Calcio di punizione di Tonali dalla destra: palla in angolo. Sul corner spazza la difesa del Nizza.

23′- Palo del Nizza! Gouri centra il montante con una bella punizione dal limite.

18′- Punizione dal limite di Theo Hernandez. Palla a lato di poco.

16′- Tiro dal limite di Pobega dopo azione insistita di Brahim Diaz. Palla alta.

13′ – Punizione per il Nizza, il Milan si rifugia in calcio d’angolo. Sul corner, colpo di testa a lato di Todibo.

10′- Punizione pericolosa battuta dalla sinistra da Theo Hernandez, palla in angolo. Sul corner, nulla di fatto.

5′ – Fase di studio in queste prime battute, il Milan fa girare il pallone.

Si parte!

Formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Salelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao. A disp: Tatarusanu, Ballo-Toure, Caldara, Conti, Gabbia, Di Gesù, Krunic, Robotti, Rebic, Giroud, Castillejo, Maldini. All. Pioli.

NIZZA (4-3-3): Benitez; Atal, Todibo, Dante, Kamara, Kluivert, Thuram, Rosario, Da Cunha, Ndoye, Gouiri. A disp: Boulhendi, Amraoui, Daniliuc, Lotomba, Lemina, Smith, Trouillet, Duville Parsemain, Lotomba. All. Galtier.