Olimpiadi Milano Cortina, l’oro di questa mattina tifa Milan: le parole di Federica Brignone

Olimpiadi Milano Cortina, Federica Brignone firma un’impresa leggendaria conquistando la medaglia d’oro nel Super G di stamattina a Cortina

Il ghiaccio di Cortina d’Ampezzo consacra una leggenda eterna dello sport italiano. Federica Brignone, la fuoriclasse milanese classe 1990 e prima sciatrice azzurra della storia a sollevare la Coppa del Mondo generale, ha conquistato la medaglia d’oro nel Super G valido per le Olimpiadi Milano Cortina. Si tratta di un risultato che va oltre l’aspetto tecnico, assumendo i contorni di un vero miracolo sportivo.

Soltanto nell’aprile del 2025, infatti, l’atleta aveva subito un infortunio devastante: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, unita alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nonostante il lungo stop, la sciatrice ha dimostrato una tempra fuori dal comune, tornando ai vertici mondiali in tempi record. Alle sue spalle si sono piazzate la francese Romane Miradoli, esperta velocista transalpina nota per la sua pulizia in fase di curva, e l’austriaca Cornelia Huetter, grintosa specialista delle prove veloci abituata ai palcoscenici più prestigiosi.

La giornata per i colori azzurri è stata completata dal quinto posto di Laura Pirovano, arrivata a 76 centesimi dalla vetta, e dal settimo posto di Elena Curtoni. C’è invece grande delusione per Sofia Goggia, la regina della velocità bergamasca e simbolo di coraggio nelle discipline libere, purtroppo uscita di scena durante la gara.

Oltre alla neve, nel cuore della campionessa c’è spazio per una fede sportiva incrollabile. La Brignone non ha mai smesso di guardare verso Milanello. Come riportato da Milan TV, il legame tra la sciatrice e i colori rossoneri affonda le radici nelle tradizioni di famiglia.

Brignone: «Tifo sempre il Milan, nel bene e nel male»

«Mia nonna è milanista, così come mia Mamma e mio fratello. Abbiamo sempre seguito le partite, ora è un po’ più difficile perché essendo spesso via è difficile seguirlo. Mi ricordo però che quando eravamo più piccoli, soprattutto la Champions League e il campionato le seguivamo tutti insieme sul divano. Sono stati dei bei ricordi. Io tifo sempre il Milan, nel bene e nel male. Spero che continuino a migliorare e a cercare di riscattarsi, il mio sogno sarebbe di rivederli in Champions».