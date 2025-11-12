Sinner, la tribuna rossonera tifa per lui: Allegri e Brignone all’ATP Finals di Torino

Sinner, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è alle ATP Finals di Torino per sostenere il tennista grande tifoso rossonero

Massimiliano Allegri torna a sostenere Jannik Sinner a un anno esatto di distanza. Il tecnico del Milan è presente alle ATP Finals di Torino per la sfida cruciale di questa sera contro il tedesco Zverev.

Il 13 novembre dello scorso anno, le immagini del saluto molto amichevole tra Allegri e Jannik fecero il giro del mondo. Oggi, i sorrisi si preannunciano ancora più larghi dal momento che Allegri è tornato al Milan, squadra di cui Sinner è un grandissimo tifoso (fede mai nascosta).

In tribuna, a incitare il fuoriclasse italiano, c’è anche un’altra milanista dichiarata: Federica Brignone, leggenda dello sci italiano.