Sinner esalta Modric: «È imprevedibile e vede giocate pazzesche. Ecco a quale tennista lo paragono»

Sinner, tennista numero 2 del mondo e noto tifoso del Milan, ha esaltato Luka Modric paragonandolo al suo grande rivale Carlos Alcaraz

Se Luka Modric fosse un tennista, chi sarebbe? Una domanda intrigante a cui ha risposto il fuoriclasse della racchetta Jannik Sinner, grande tifoso del Milan. Intercettato da una giornalista di Sky Sport 24, Sinner ha commentato le qualità del centrocampista Rossonero facendo un paragone audace e inaspettato con uno dei suoi più grandi rivali, Carlos Alcaraz.

La risposta di Sinner è iniziata con una premessa di difficoltà, ma ha subito identificato le qualità top del croato: “Mamma mia, questa è difficile! Beh sicuramente uno dei migliori al mondo perché è lì”.

Sinner esalta Modric e lo paragona ad Alcaraz

Il talento e la visione di gioco di Modric sono i primi elementi che Sinner ha messo in risalto, evidenziandone la genialità: “vede delle giocate che tanti altri giocatori non vedono. È molto imprevedibile, secondo me quando è in campo riesce a fare delle giocate pazzesche”.

Il paragone finale, però, si è spostato sul piano della mentalità e della leadership, portando Sinner a scegliere il giovane fenomeno spagnolo Alcaraz come controparte ideale: “Forse un po’ Carlos Alcaraz da quel punto di vista lì perché ha una bellissima mentalità, mi hanno detto che mentalmente è incredibile, lavora sempre tanto”.

Sinner ha concluso, riconoscendo l’insolita natura del paragone, che probabilmente farà discutere i tifosi: “quindi ti dico lui però è una risposta con cui non in tanti andranno d’accordo”. L’analisi del tennista italiano non si è fermata al solo aspetto tecnico, ma ha sottolineato come la mentalità vincente e l’impegno costante, che Modric e Alcaraz condividono, siano le vere chiavi per raggiungere l’eccellenza assoluta nel loro sport.