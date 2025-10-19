Connect with us

HANNO DETTO

Modric a DAZN: «Leao è uno dei migliori al mondo e può ancora migliorare, abbiamo bisogno di lui. Sulla corsa scudetto...»

HANNO DETTO

Pradè a DAZN: «Rigore scandaloso, Gimenez rimane a terra per 20 minuti! Marinelli non ha avuto coraggio per questo motivo»

HANNO DETTO

Ricci a DAZN: «Grande occasione per me, vogliamo il primato in classifica. Quando arrivi in un grande club come il Milan...»

HANNO DETTO

Tare a DAZN: «Vogliamo vincere per prendere il primato in classifica, gli infortuni non devono essere un alibi. Modric e Ricci? Dico questo»

HANNO DETTO

Pioli a DAZN: «Vogliamo portare a casa un risultato positivo, Kean sta molto bene. Emozioni? Dico questo sul mio rientro a San Siro»

HANNO DETTO

Modric a DAZN: «Leao è uno dei migliori al mondo e può ancora migliorare, abbiamo bisogno di lui. Sulla corsa scudetto…»

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Modric

Modric, centrocampista del Milan, ha commentato con entusiasmo la vittoria in rimonta ottenuta contro la Fiorentina: le dichiarazioni

La vittoria per 2-1 in rimonta contro la Fiorentina ha regalato al Milan la vetta della classifica e un Rafael Leao ritrovato. Intercettato dai microfoni di DAZN nel post-partita, Luka Modric non ha nascosto l’entusiasmo per la doppietta che ha spezzato il lungo digiuno del portoghese a San Siro. Il centrocampista croato ha riservato parole al miele per il suo compagno d’attacco.

«Leao è meraviglioso», ha dichiarato Modric senza esitazioni. «Per me è uno dei migliori giocatori al mondo e la cosa bella è che può migliorare ancora, dipende tutto da lui». L’ex Pallone d’Oro, arrivato per dare qualità ed esperienza, ha sottolineato come la sua attesa fosse tutta per questo tipo di prestazioni: «Non vedevo l’ora di giocare con lui, è questo il Rafa di cui abbiamo bisogno». Leao, autore del pareggio con un super gol e del rigore decisivo, è stato il traino perfetto per uscire dall’emergenza che vedeva fuori anche Loftus-Cheek.

Modric ha poi allontanato facili entusiasmi sul primato in Serie A, mantenendo la linea di Massimiliano Allegri e del DS Tare: «Primo posto? Dobbiamo pensare partita per partita». Il croato ha voluto sottolineare la reazione del gruppo dopo il gol subito al 56°, evidenziando la mentalità vincente della squadra: «Oggi abbiamo dimostrato carattere, abbiamo preso la strada giusta». Una dichiarazione che suona come un messaggio di fiducia per Allegri, che ha saputo guidare il Milan alla vittoria nonostante l’emergenza infortuni.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.