Il Milan sfata (finalmente) il tabù Atalanta: primo successo in Serie A dopo oltre tre anni

Milan Atalanta, i dati Opta incoronano i rossoneri, che tornano alla vittoria contro i bergamaschi a San Siro

Il Milan ha battuto l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal 26 febbraio 2023, anche in quel caso in un match casalingo (2-0 con Stefano Pioli in panchina).

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Un risultato fondamentale che consente alla formazione rossonera di scacciare un vero e proprio tabù maturato nelle ultime stagioni. Per i rossoneri, infatti, si è chiusa una striscia di sei gare di fila senza successi contro i nerazzurri nel torneo (2 pareggi e 4 sconfitte). A riportare il dato statistico è Opta.

Un tabù sfatato a San Siro e tre punti pesanti

La vittoria casalinga ridà slancio al percorso del Milan, interrompendo un digiuno di successi contro la Dea che durava ormai da diversi anni e regalando una grande gioia ai tifosi di San Siro.